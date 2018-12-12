"الوزاري للتنمية" يناقش إعداد مشروع قانون اتحادي للتأمين الصحي

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية حيث تمت مناقشة "كود الإمارات للبيئة المؤهلة" في الدولة، والذي يهدف إلى خلق بيئة صحية وآمنة تضمن سهولة التنقل والالتحام داخل المجتمع لذوي الإعاقة.

وكذلك طرح المجلس العديد من المبادرات والسياسات العامة، منها إمكانية إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي، والمجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة العليا للإشراف على "برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي".

وناقش اجتماع المجلس إعداد مشروع قانون اتحادي للتأمين الصحي، ومتوافق مع القوانين والجهات المحلية، بما يضمن تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية وتوفير حياة صحية مديدة لجميع المواطنين، بناء على رؤية دولة الإمارات 2021.