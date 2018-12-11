"الهلال" يدشن حملة صحية لطلبة المدارس بالساحل الغربي لليمن

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة الرعاية الصحية لطلاب وطالبات مدارس المناطق النائية في الساحل الغربي لليمن، من خلال العيادة الطبية المتنقلة التابعة للهيئة، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على صحة الطلبة، وتقديم خدمات علاجية تسهم في تحسين الصحة العامة، والقضاء على الأمراض المعدية خاصة "الكوليرا".

وبدأت الحملة من مدرسة الشهيد "قمحد" في مديرية الخوخة في الساحل الغربي لليمن، بحضور الدكتور الحسن علي طاهر محافظ الحديدة، وعدد من المسؤولين اليمنيين، الذين أشادوا بهذه المبادرة الإنسانية، التي تخفف الكثير من معاناة الأسر اليمنية في المناطق النائية، التي تعاني ظروفاً إنسانية صعبة، جراء الأحداث في اليمن.

وتقدم العيادة الطبية المتنقلة خدمات الرعاية الصحية والعلاجية الأولية لأهالي القرى، والمناطق النائية في الساحل الغربي، بجانب متابعة الأمراض المزمنة وصحة الأطفال والنساء وكبار السن للتخفيف من وطأة معاناتهم جراء الأوضاع الإنسانية الراهنة، فيما وصل عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية التي تقدمها العيادة إلى أكثر من 5400 حالة منذ تدشينها في سبتمبر الماضي.