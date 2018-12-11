حمدان بن محمد: التعليم المهني... ركيزة أساسية للتنمية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التعليم المهني والتقني يشكل ركيزة أساسية للتنمية، ومكوناً رئيسياً في مسيرة التطور المستدام وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية لإعداد الكوادر الوطنية الماهرة القادرة على المنافسة على الصعد كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد بمقره في أبراج الإمارات، وذلك في إطار مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.

واطلع الحضور على استراتيجية التعليم والتدريب التقني والمهني في إمارة دبي والتي قدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، حيث تركز الاستراتيجية على تعزيز المنظومة التعليمية ودعم التوطين وإمداد القطاعين الحكومي والخاص بالكوادر الفنية الوطنية وتشجيع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة على توفير هذا النوع من التعليم وجذب الاستثمار إلى قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني ومعالجة التحديات التي تواجه هذا المسار التعليمي وسد الفجوات التي تعوق من نجاح هذا القطاع، من خلال تعزيز معدلات الالتحاق وزيادة معدلات الوصول وتوفير مؤهلات بمستويات مختلفة وتعزيز التعلم مدى الحياة وطرح برامج المهارات لتعزيز فرص الوظائف ومواكبة احتياجات النمو الاقتصادي.