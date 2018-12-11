ولي عهد دبي يكرم الفائزين بجائزة "حمدان بن محمد للابتكار"

الشارقة 24 – وام:

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الفائزين في الدورة الثانية لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، وذلك في حفل ختام أعمال الدورة الخامسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي أقيم صباح الثلاثاء بمدينة جميرا في دبي، بحضور عدد من رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وشاهد سموه والحضور فيلماً عن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، سلط الضوء على مسيرة البناء والتنمية في إمارة دبي، كما شاهد سموه فيلماً عن جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، التي يبلغ مجموع جوائزها حوالي 710 آلاف دولار، وتهدف لاكتشاف ومكافأة وتشجيع وترويج وتمكين الابتكار في إدارة المشاريع، من خلال تطوير منهجية إدارة المشاريع بطريقة مبتكرة، وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع، وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة والتدريب على مهارات إدارة المشاريع.

بعد ذلك، كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الفائزين بفئات جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع.