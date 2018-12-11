حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل البريطاني

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الثلاثاء، اندرو جاكسون القنصل العام البريطاني في دبي يرافقه محمد البستكي ملحق الشؤون الحكومية الإماراتية في السفارة البريطانية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.