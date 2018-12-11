الإمارات تشارك في مراسم تسليم جائزة نوبل للسلام

الشارقة 24 – وام:

شاركت سعادة هبة الجنيبي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى مملكة النرويج، يوم الإثنين، في مراسم تسليم جائزة نوبل للسلام 2018، التي أقيمت في العاصمة أوسلو.

حضر الحفل، ملك النرويج هارالد الخامس، والملكة سونيا، وولي العهد الأمير هوكون، وأفراد العائلة المالكة، وآرنا سولبرغ رئيسة الوزراء النرويجية، وإينه سورايده وزيرة الخارجية النرويجية، إضافة إلى عدد من المسؤولين والوزراء في الحكومة النرويجية، والسفراء المعتمدين لدى مملكة النرويج، ونخبة من أهم الشخصيات في المجتمع النرويجي، وشخصيات عالمية، ونشطاء في مجال السلام .