حميد النعيمي يشهد احتفالات بلدية عجمان بـ "اليوبيل الذهبي"

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مساء الإثنين، احتفالات دائرة البلدية والتخطيط بمرور خمسين عاماً على تأسيسها "اليوبيل الذهبي"، وذلك في حديقة العلم.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان - خلال مراسم الاحتفال الذي بدأ بالسلام الوطني - أن إمارة عجمان تنظر بعين الفخر لدائرة قدمت أروع نماذج العطاء واستطاعت أن تعكس ومنذ تأسيسها صورة مشرقة عن العمل البلدي وبرهنت أنها مؤسسة حكومية تمتاز بالكفاءة والجدارة لإتمام مهامها المنوطة بها على أكمل وجه من خلال المحافظة على بيئة مستدامة وإقامة بنية عصرية لمستقبل عجمان.

وأوضح سموه أن الدائرة عملت على تطوير البنى التحتية للإمارة وفق منظومة متكاملة تراعي متطلبات البيئة والصحة والسلامة العامة بما يحقق رفاهية العيش من خلال الاستثمار الأمثل للموارد وبما يتوافق مع رؤية عجمان 2021.