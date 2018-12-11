الإمارات تؤكد دعمها للاتفاق العالمي من أجل "الهجرة الآمنة"

الشارقة 24 – وام:

أكدت دولة الإمارات دعمها للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بما يتوافق وينسجم مع التشريعات والسياسات الوطنية المنظمة للعلاقات العمالية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والذي انطلقت أعماله، الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، بحضور ومشاركة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ووفود رفيعة المستوى تمثل دول العالم.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن دولة الإمارات بوصفها من أكبر الدول التي تستضيف العمالة التعاقدية المؤقتة فإنها تلتزم بمواصلة تحسين معايير حوكمة العمل التعاقدي لا سيما في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والذي يوفر إطاراً للتعاون الدولي والثنائي بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل.