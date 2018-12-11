ولي عهد عجمان يطلع على الاستعدادات لـ "حصن الاتحاد 5"

الشارقة 24 - وام:

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بديوان الحاكم، الإثنين، على برنامج واستعدادات اللجنة المنظمة لـ "حصن الاتحاد 5" الذي تستضيفه إمارة عجمان، في شهر مارس المقبل، وتنظمه القوات المسلحة.

واستمع سموه من رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للعرض العسكري إلى شرح واف حول برنامج وفقرات ما سيتم عرضه ومهام الجهات المختصة وخطط عملها واستعداداتها لهذا الحدث الضخم.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على استعداده التام لدعم اللجنة المنظمة وتسهيل كافة السبل لإخراج هذا الحدث الكبير بالمستوى المتميز، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والذي يؤكد دوماً على دور القوات المسلحة في أمن واستقرار البلاد وأن دعم مثل هذه العروض واجب على كل أبناء هذا الوطن ووفاء لقواتنا المسلحة.

ووجه سموه كافة الجهات الحكومية بوضع جميع الإمكانيات المتاحة في الإمارة بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في دورته الخامسة ويعكس مكانته الهامة ويسهم في إبراز القدرات العالية للقوات المسلحة وإمكانيات منتسبيها العسكرية في مختلف الوحدات والتشكيلات المقاتلة.