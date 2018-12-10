محمد بن راشد يشهد الافتتاح الرسمي لـ "رواد التواصل الاجتماعي"

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الافتتاح الرسمي لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، والذي تضمن كلمة ألقتها حرم الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملكة رانيا العبدالله، والحوار الرئيس للقمة، والذي استضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

حضر الافتتاح، بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبمشاركة لفيف من كبار الشخصيات الإماراتية والعربية والعالمية وفي مقدمتهم عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأعربت الملكة رانيا العبد الله خلال كلمتها عن سعادتها بوجودها في دبي التي وصفتها بأنها تذهل العالم دائماً بتجاوز الواقع والقفز لبناء المستقبل، وفي دولة الإمارات التي أكدت أنها تميزت بين الدول بتمكينها للمواطن بالعلم والفرص؛ تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وخلال جلسة الحوار الرئيسية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دبي، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الشباب العربي قادر على استعادة أمجاد العرب في مختلف المجالات بفضل قياداتنا العربية الملهمة التي مكنت الشباب ومنحتهم الفرصة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم ضمن شتى القطاعات.