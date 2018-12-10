محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بجائزة "رواد التواصل الاجتماعي"

الشارقة 24 – وام:

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بقدرة الشباب العربي على التأقلم مع معطيات العصر واستيعاب ما تقدمه التكنولوجيا من تقنيات وبرامج متطورة، ليتحولوا من مجرد مستهلكين لتلك الأدوات إلى مؤثرين ومشاركين في صنعها، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تأهيلهم بصورة تمكنهم من توظيف التكنولوجيا في خدمة مجتمعاتهم وتحفير الطاقات على مزيد من العمل وتسليط الضوء على النماذج الملهمة القادرة على دفع عجلة التنمية والتقدم في مجتمعاتنا العربية.

جاء ذلك بمناسبة حضور سموه حفل تكريم الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، تزامناً مع أعمال الدورة الـثالثة لـقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دبي، حيث كرم الفائزين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحشد من المؤثرين العرب على منصات التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء المنطقة.

وكرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، وفي مقدمتهم الملكة رانيا العبد الله قرينة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن بجائزة شخصية العام، كما كرم سموه، عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري بجائزة الأفراد عن "فئة السياسة"، كما تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، جائزة "فئة الشباب" للمؤسسات التي فاز بها "المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني".

وكرم سموه كذلك، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان عن "فئة الشباب" للأفراد.

وتسلمت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، جائزة "فئة الرياضة" للأفراد.