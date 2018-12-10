النائب العام: الإمارات رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة المستشار د. حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن حقوق الإنسان كانت وتبقى أملاً تسعى الإنسانية إلى بلوغ منتهاه أينما وجد الإنسان، وهي في العصر الحديث من أهم معايير تقييم مدى تحضر الدول والشعوب بقدر ما تلتزمها أي دولة أو شعب.

وأضاف المستشار الشامسي في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام أن "الإمارات رائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أن نهج الدولة رسخ لتأصيل واحترام وحماية ورعاية مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".

وتابع "دولة الإمارات العربية - وبحق - رائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، سواء على المستوى الداخلي من حيث التزام الدولة بالحفاظ على تلك الحقوق وتمكين الناس من عيشها في حياتهم اليومية عبر ما تسنه من تشريعات ونظم لضبط إيقاع ممارسة الحقوق والمسؤوليات، وزرع القيم العليا التي تجسدها هذه الحقوق في نفوس الناس لتصبح سمة من سمات الشعب الإماراتي، يكتسبها كذلك كل من يقيم على أرضها أيما كان منبته ومشربه، على نحو يخدم مسيرة التنمية والتقدم بما يعود على الناس بعيش آمن وحياة كريمة، أو على المستوى الخارجي إقليمياً ودولياً بمساهمة الدولة مع محيطها ودول العالم بدعم الدولة عملياً لجهود إحياء حقوق الإنسان وحمايتها في شتى بقاع الأرض".