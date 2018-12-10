محمد بن زايد ورئيس النيجر يشهدان مراسم تبادل اتفاقيات تعاون بين البلدين

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر الصديقة، اليوم الإثنين، في قصر الرئاسة، مراسم تبادل اتفاقيات بين البلدين تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وجرى تبادل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وكالا أنك واوو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الاندماج الأفريقي من جانب جمهورية النيجر.

كما تم تبادل مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بين البلدين حيث قام سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بتبادل الاتفاقية عبدوللي جادا نائب رئيس غرفة التجارة في النيجر.

شهد مراسم تبادل الاتفاقيات معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.