حامد بن زايد يفتتح محطة كوسكو أبوظبي للحاويات

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، اليوم الإثنين، محطة كوسكو أبوظبي للحاويات التابعة لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة في ميناء خليفة.

شهد حفل الافتتاح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، ومعالي نينج جيتزي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح "NDRC" في جمهورية الصين الشعبية ومعالي هي جيانتشونغ نائب وزير النقل في جمهورية الصين الشعبية، والكابتن شو ليرونغ رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو الملاحية، والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، والسيد زانغ وي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة وعدد من الشخصيات والمسؤولين.

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ماضية في تجهيز بنية تحتية متطورة في المجالات والقطاعات كافة لضمان استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي وبناء مستقبل مشرق تنعم به أجيال الغد.

وأضاف سموه، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تركز دوماً على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والتعاون في تنفيذ المشاريع المتميزة القادرة على مواكبة متطلبات النمو المستقبلي بعيد المدى.. مشيراً سموه إلى أن محطة كوسكو أبوظبي للحاويات تعد من المشاريع الحيوية التي تمتد آثارها الإيجابية لتشمل عدة قطاعات بما فيها الاقتصاد والتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة مع جمهورية الصين الشعبية التي أرسى ركائزها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والقائمة على رؤية استراتيجية شاملة ومشتركة في بناء مستقبل مستقر ومزدهر والتي استمرت بالنمو والتطور لتشمل العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأثنى سموه على جهود موانئ أبوظبي وتعاونها مع كوسكو ومختلف الجهات المحلية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي على النحو الأفضل.

ويأتي تدشين هذه المحطة ضمن استراتيجية موانئ أبوظبي الرامية إلى تطوير التجارة البحرية في أبوظبي وتعزيز التنوع الاقتصادي تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من خلال نمو التجارة على صعيد المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتتطلع موانئ أبوظبي إلى زيادة القدرة الاستيعابية الاجمالية لميناء خليفة من 2.5 مليون حاوية إلى 9.1 مليون حاوية خلال السنوات الخمس المقبلة حيث تلعب محطة كوسكو أبوظبي دورا حيويا في هذا المجال.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، أن محطة كوسكو أبوظبي الجديدة للحاويات تعتبر إنجازاً مهماً في مسيرتنا لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي عبر تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأضاف سموه، أن استثمار شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة في أبوظبي يشكل دليلاً ملموساً على المقومات المهمة التي تتمتع بها الإمارة من حيث الموقع الاستراتيجي وبيئة العمل الجاذبة والقوانين الداعمة.. ونحن على قناعة بأن هذا الاستثمار سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة.. ونحن فخورون بالتعاون بين موانئ أبوظبي وكوسكو والذي أثمر عن هذا المشروع المتميز والذي ستكون له آثار إيجابية شاملة ومتنوعة.