حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين في وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة المغفور لها الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.

وأعرب سموه، في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة.