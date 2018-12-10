منصور بن زايد يفتتح معرضي "سيال الشرق الأوسط" و"أبوظبي الدولي للتمور"

الشارقة 24 – وام:

دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الإثنين، بأبوظبي، فعاليات الدورة التاسعة لمعرض سيال الشرق الأوسط، ومعرض أبوظبي الدولي للتمور بنسخته الرابعة، اللذان يقامان برعاية سموه، وبشراكة استراتيجية مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقام سموه بجولة على أجنحة الدول المشاركة والشركات العارضة، كما التقى بعدد من مسؤولي الجهات المشاركة، واطلع على أحدث منتجاتهم وخدماتهم المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة من بناء نموذج تنموي فريد من نوعه، قائم على التوفيق بين متطلبات الحداثة والحفاظ على الموارد، لتحقيق التنمية المستدامة المرتكزة على مبادئ راسخة تسهم في الارتقاء بمعدلات الإنتاج، وفي الوقت ذاته الحفاظ على المصادر الطبيعية وعدم استنزافها، لافتاً سموه إلى أن هذا النموذج اتخذ من الرؤى السديدة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، منطلقاً له وأساساً لازدهاره وتطوره.

وأكد سموه على أهمية الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي أطلقتها حكومة الإمارات، مؤخراً، التي تنص على مضاعفة التعاون المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، وإعادة صياغة العديد من الاستراتيجيات، لتتوافق مع حجم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية العالمي ومواجهة التداعيات الجسيمة التي يفرضها التغير المناخي وانعكاساتها على انحسار المساحات الصالحة للزراعة وانخفاض معدلات الهطول المطري في المناطق الجافة، وتوسع رقعة المناطق الصحراوية، إلى جانب النمو السكاني المتسارع الذي يشهده العالم وما يفرضه من ارتفاع متزايد في الطلب على الغذاء، الأمر الذي يستوجب إيجاد حلول مبتكرة أكثر فاعلية في التعامل مع هذه التحديات.

وشدد سموه على أهمية تعظيم الفائدة من معرض سيال الشرق الأوسط باعتباره أحد أبرز الملتقيات العالمية التي تجمع نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في قطاع الغذاء، وفرصة مثالية يجب استثمارها لإيجاد الحلول التي تضمن تلبية الطلب المتنامي على الغذاء وتحسين الإنتاجية مع المحافظة على الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية.