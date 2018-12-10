محمد بن زايد يستقبل رئيس جمهورية النيجر الصديقة

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لرئيس النيجر، لدى وصوله والوفد المرافق إلى قصر الرئاسة، مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني لجمهورية النيجر، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح رئيس النيجر، مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كبار المسؤولين المرافقين لضيف البلاد.

وقد كان في الاستقبال، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة.

ويرافق رئيس النيجر وفد يضم، معالي أوهومودو محمادو وزير مكتب شؤون الرئيس، ومعالي كالا أنك واوو وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي، ومعالي ابوبكار اباني إبراهيم مستشار خاص، ومعالي إيدي إلياسو مايناسار وزير الصحة العمومية، ومعالي محمد سايديل مختار وزير مستشار خاص برئاسة الجمهورية النيجر، وسعادة الدكتور أمادو عمرو سونراي سفير جمهورية النيجر غير المقيم لدى الدولة، وسعادة عبدوللي جادا نائب رئيس غرفة التجارة في النيجر.