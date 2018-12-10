حاكم أم القيوين يُعزي خادم الحرمين في وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة المغفور لها الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة.