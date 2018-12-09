قرقاش يؤكد نجاح قمة الرياض ويشيد بجهود خادم الحرمين

الشارقة 24 – واس:

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قمة الرياض التي عقدت الأحد، من أنجح القمم الخليجية، بفضل الله، ثم جهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في إدارتها بنجاح واقتدار، مما انعكس على نتائجها وما خرجت به من توصيات، تصب في مصلحة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأثنى معاليه على الجهود التي قامت بهل دولة الكويت في إدارة أمور مجلس التعاون في العام المنصرم، مشيراً إلى أن انعقاد القمة في الرياض يأتي حسب النظام الجديد، الذي يسمح أن تنعقد في دولة المقر.

وأكد معاليه أن مجلس التعاون الخليجي بألف خير، ما دام يقود هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مبيناً أن أهم ما يميز قمة الرياض أنها دحضت مزاعم المشككين حول مستقبل ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أن قمة الرياض حققت نتائج مبشرة، تؤكد أن مجلس التعاون الخليجي مستمر في مسيرته، ولدية القدرة على تجاوز المعوقات.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من المنظومة الخليجية، تنظر إلى المجلس كحاضنة مهمة ورئيسية، مؤكداً أن الأرقام التي نراها اليوم عن الاستثمارات البينية، والانتقال البيني، والمواطنة الخليجية، تثبت أن هذا المجلس مطلب رسمي وشعبي.