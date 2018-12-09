سعيد بن طحنون يعزي في وفاة مايد العميمي ومحمد الشريفي

الشارقة 24 – وام:

قدم معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء الأحد، في منطقة الطوية بمدينة العين، واجب العزاء إلى سعادة العميد حمد عجلان العميمي، وإخوانه محمد ومبارك وخلفان وسلطان، في وفاة المغفور له عمهم مايد مسفر العميمي.

كما قدم معاليه مساء الأحد في منطقة هيلي الريف بالعين، واجب العزاء إلى النخيرة بن عزيز الشريفي، وإخوانه، في وفاة نجله محمد النخيرة بن عزيز الشريفي.

وأعرب معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء، عن أحر تعازيه وصادق مواساته إلى أسرتي وذوي الفقيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.