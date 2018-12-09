النائب العام للدولة ونظيره في كازاخستان يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

زار سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، على رأس وفد قضائي من النيابة العامة ..جمهورية كازاخستان تلبية لدعوة من خيرت كوسامتساروف النائب العام لكازاخستان.

والتقى النائب العام للدولة خلال الزيارة النائب العام الكازاخستاني بحضور سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.. وجرى استعراض منظومة عمل النيابة العامة في كازاخستان في حين عرض المستشار حمد الشامسي مهام النيابة العامة الإماراتية وكيفية أدائها والمستوى الذي بلغته لا سيما على صعيد استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء أعمالها.

وبحث الجانبان سبل تعزيز أوجه التعاون وكيفية دفعها لتحقيق تعاون قضائي على مستوى يخدم العدالة الجنائية في الدولتين، وأشاد النائب العام للدولة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ووجه الشكر للجانب الكازاخستاني.

حضر اللقاء .. المستشارون سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وراشد العمراني مدير إدارة التفتيش وأحمد راشد الظنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة وحسين معتوق المحامي العام لنيابة الأموال العامة، وعلي الزيودي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي، ومن الجانب الكازاخستاني نائب النائب العام عزات نور دوليتوف.

ويضم وفد الدولة المرافق أيضاً سيف القمزي مدير مكتب النائب العام وتركي الشعيبي نائب مدير المكتب.