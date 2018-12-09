محمد بن راشد يصل إلى الرياض وخادم الحرمين في مقدمة مستقبليه

الشارقة 24 – وام:

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، على رأس مستقبلي سموه والوفد المرافق، للمشاركة في أعمال القمة الـ 39 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنطلق بعد ظهر الأحد.

فقد استقبل خادم الحرمين الشريفين سموه عند سلم الطائرة، وعانقه عناقاً أخوياً، وبعدها استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ثلة من حرس الشرف، الذي اصطف لأداء التحية لسموه، وصافح سموه بعدها كبار المستقبلين من أمراء ووزراء وأعيان البلاد، فيما صافح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أعضاء الوفد المرافق لسموه.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات الملكية في القاعدة الجوية، تجاذب سموه وخادم الحرمين الشريفين أطراف الحديث بشأن المعطيات المستجدة وجدول أعمال القمة الـ 39 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون، التي تنطلق بعد ظهر الأحد، في العاصمة السعودية الرياض.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفد يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.