محمد بن حمد الشرقي يلتقي اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الدور الذي تؤديه الرياضات التراثية في تأكيد عراقة الدولة وتمسكها بماضيها الذي كان الأساس في انطلاقتها الواثقة اليوم في شتى ميادين الحياة.

ولفت سموه إلى أن الرياضات التي تتعلق بعالم الخيل والفروسية لطالما كانت في مقدمة البطولات التي تحتفي بها الدولة وتلقى الدعم من قيادتها الحكيمة، كونها تعد جزءاً أصيلاً من تراثنا العربي الخالد، الذي يعبر عن أصالة الشعب الإماراتي وعمقه الحضاري وقيمه النبيلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه في الديوان الأميري، الأحد، أعضاء اللجنة المنظمة لفعاليات النسخة الرابعة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، التي تحظى بدعم سموه ورعايته، يتقدمهم سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو لي العهد الفجيرة المشرف العام على البطولة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة العمل على إنجاح البطولات التي تحتضنها الإمارة، وتوفير كل السبل اللازمة لتنظيمها وفق أعلى المستويات العالمية، مشيداً سموه بالجهود التي بذلت في تنظيم بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، التي شهدت تطوراً متصاعداً خلال دوراتها الثلاثة السابقة، ما ساهم في تعزيز مكانتها ضمن أبرز الأحداث الرياضية التي تقام في الدولة.

واستمع سموه من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، إلى شرح مفصل عن مجريات البطولة الحالية، وعدد المشاركين فيها وطبيعة المنافسات بينهم، كما اطلع على التطور الذي طرأ على النسخة الرابعة للبطولة عما كانت عليه في الدورات السابقة، وما أنجزته بدورتها الجديدة مقارنة بالبطولات المماثلة التي تنظم في الدولة.

بدورهم، تقدم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لرعاية النسخة الرابعة، مثمنين دعمه واهتمامه الكبيرين بالبطولة اللذين ساهما في إنجاح دوراتها المتعاقبة وترسيخ حضورها بوصفها ملتقى سنويا جامعا لمحبي الخيول ورياضاتها.

وكانت اللجنة المنظمة للنسخة الرابعة من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي عقدت مؤتمراً صحفياً، صباح الأحد، في فندق نوفوتيل الفجيرة، بحضور كل من سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو لي العهد الفجيرة، المشرف العام على البطولة، والدكتور عصام عبد الله مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة المنظمة، وعلي مصبح الكعبي مدير البطولة، وعبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي.

وتم خلاله الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالدورة الرابعة للبطولة، التي تقام خلال الفترة 13- 15 ديسمبر الجاري، في قلعة الفجيرة الأثرية، بمشاركة 250 خيلاً عربياً، وبمشاركة كبيرة من الملاك.

وأعرب سعادة الزحمي، في كلمته خلال المؤتمر، عن تمنياته أن تحقق هذه النسخة من البطولة أهدافها التي تعكس اهتمام سمو ولي العهد الفجيرة بالرياضة بجميع مجالاتها، وأن تكون هذه البطولة إحدى أهم البطولات الوطنية التي تسهم في رعاية وإبراز جمال الخيل العربي الأصيل.