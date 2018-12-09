سفير الدولة وحاكم البنجاب يبحثان تعزيز الاستثمار

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، ومحمد شودري ساروار حاكم إقليم البنجاب، سبل تنمية الشراكة في الاستثمار، وزيادة التبادل التجاري بين الإمارات وباكستان.

وقدم السفير الزعابي، خلال زيارته الإقليم، إلى محمد شودري ساروار عرضاً عن الفرص الاقتصادية المتاحة في الدولة، وآخر عن تطور واستعدادات مدينة دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.

من جهته، قدم حاكم الإقليم شرحاً عن الإمكانات الاقتصادية والفرص القائمة في الإقليم، وشكر دولة الإمارات على اهتمامها بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع باكستان، والمساعدات الإنسانية المتواصلة، وركز على موضوع الاستثمار في مجالي الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة، بجانب بحث آليات تعزيز التعاون التجاري وفرص الاستثمار. ‏

من جهة أخرى، بحث سعادة السفير الزعابي، وسردار عثمان بوزدار رئيس حكومة إقليم البنجاب، في قصر الحكومة في مدينة لاهور، العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات وباكستان.

وأشاد رئيس الحكومة، بعمق العلاقة التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، في شتى المجالات، التي أرسى قواعدها ودعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

من جانبه، أشاد سفير الدولة في باكستان، بالعلاقات التي تربط البلدين الصديقين وأهمية تطويرها وتنميتها في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والمساعدات التنموية، مؤكداً أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها تقف مع باكستان في مختلف الظروف، وهذا ما يؤكد متانة العلاق التاريخية.

وزار السفير الزعابي، مستشفى الشيخ زايد في مدينة لاهور، الذي افتتح عام 1986، وزار المرضى والتقى مدير المستشفى والطاقم الطبي والإداري، واطلع على المرافق والأقسام التي يحتويها المستشفى، الذي يعد الأكبر في لاهور.