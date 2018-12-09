سلطان بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين

الشارقة 24 – وام:

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأعرب سموه في برقيته، عن صادق التهاني لخادم الحرمين الشريفين، مشيداً بما تحقق في المملكة من تقدم وازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مثمناً مواقف خادم الحرمين الشريفين، على الصعيدين المحلي والعربي، لتحقيق استقرار المنطقة وأمنها، منوهاً بمتانة وعراقة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وشقيقتها المملكة العربية السعودية.