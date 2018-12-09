"الوطني الاتحادي" يفوز برئاسة إحدى اللجان الدائمة للبرلمان العربي

الشارقة 24 – وام:

فازت سعادة عائشة بن سمنوه عضوة المجلس الوطني الاتحادي برئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب إحدى اللجان الدائمة للبرلمان العربي، وذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجلسة الإجرائية للبرلمان، التي عقدت السبت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان سعادة كل من جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان وخالد بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وعائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وأكدت بن سمنوه أن اللجنة التي فازت برئاستها تعد من أهم اللجان التابعة للبرلمان العربي حيث تناقش العديد من الموضوعات الهامة التي تخص المرأة والطفل والشباب على الساحة العربية.

وأضافت أن "اللجنة ناقشت أيضاً وخرجت بالكثير من المبادرات الناجحة منها برلمان الطفل العربي الذي حظي بمباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشائه واتخاذ الشارقة مقراً له".