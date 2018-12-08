أمل القبيسي: رفع نسبة تمثيل المرأة في "الوطني"... خطوة تاريخية

الشارقة 24 – وام:

رفعت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة للدولة بمناسبة توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتباراً من الدورة المقبلة.

وأضافت أن "قيادتنا الرشيدة تسبق بأفكارها وأعمالها أحلام بنات الإمارات جميعاً، وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة المقبلة، خطوة تاريخية وتعتبر سبقاً لدولة الإمارات على مستوى الوطن العربي، حيث تحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة خاصة في مجال المشاركة السياسية والعمل البرلماني وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة".