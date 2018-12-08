دفعة من الجرحى اليمنيين تصل إلى مصر للعلاج

الشارقة 24 – وام:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت إلى جمهورية مصر العربية، السبت، دفعة من الجرحى اليمنيين ومرافقيهم وتضم 123 جريحاً يمنياً ومرافقاً للعلاج في مستشفياتها على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستقبلت سفارة الدولة ومكتب الملحق الصحي بالقاهرة الأشقاء من الجرحى اليمنيين الذين وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي فجر السبت قادمين من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وأنهت السفارة جميع الإجراءات من أجل تمكينهم من تلقي العلاج في ظروف ميسرة ومريحة وتوفير سبل الراحة لهم.

تأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار العناية التي توليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق والاهتمام بقضاياه ورفع المعاناة عنه وتحسين ظروفه الإنسانية ومساندته في مواجهة الجرائم المرتكبة بحقه من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.