هزاع بن زايد: توجيهات رئيس الدولة برفع تمثيل المرأة في "الوطني" تجسد حكمة القيادة

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 % اعتباراً من دورته المقبلة.

وأكد سموه في تصريحات له بهذه المناسبة، أن توجيهات سموه تجسد حكمة القيادة الإماراتية في مجال تعزيز مشاركة المرأة وترسيخها في المجتمع..

وأضاف: " مبارك لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية هذه الخطوة الرائدة لتمكين المرأة ومبارك لكل امرأة إماراتية ولنا جميعاً هذا الإنجاز الجديد".