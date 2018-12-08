5 ملايين دولار مساهمة الإمارات بـ "صندوق الأمم المتحدة للطوارئ" 2019

الشارقة 24 – وام:

أعلنت سعادة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عن مساهمة الإمارات بمبلغ خمسة ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة، في حالات الطوارئ لعام 2019، وذلك خلال مؤتمر التبرع السنوي رفيع المستوى الذي نظمه الصندوق الجمعة.

وأكدت سعادتها أنه كدليل على فعالية الصندوق ومدى التزام الإمارات بمبادئ الإنسانية والاستقلالية والحيادية التي يجسدها، فالإمارات فخورة بالإعلان عن رفع مساهمتها في العام 2019 إلى 5 ملايين دولار من الـ 1.75 مليون دولار المُعلن عنها من قبل، وهي تتجاوز ثلاثة أضعاف مساهمتها البالغة 1.5 مليون دولار في عام 2018.

وأعرب مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن شكره لدولة الإمارات على عملها في المجموعة الاستشارية للصندوق، مشيراً إلى رفع دولة الإمارات مساهمتها في الصندوق بمعدل سريع في السنوات الأخيرة، مؤكداً أهمية نمو الصندوق لتقديم الإغاثة بشكل أفضل.