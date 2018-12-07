منصور بن محمد يزور "منصة التطوع"

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجمعة، "منصة التطوع" في دبي مول التي تنظمها اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في شهر مارس من العام المقبل بمشاركة 7 آلاف رياضي من ذوي الإعاقة يمثلون نحو 170 دولة بما فيها دولة الإمارات.

واستمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته المنصة في دبي مول إلى شرح قدمه معالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية "الأولمبياد الخاص"، ذكر فيه معاليه أن اللجنة تقوم بتنظيم مثل هذه المنصات في مختلف مراكز التسوق والتجمعات في إمارات الدولة بهدف استقطاب 20 ألف متطوع من شباب الإمارات والشباب المقيمين للمشاركة في تنظيم واستقبال ضيوف الدولة المشاركين في هذا الحدث الرياضي الدولي الذي تحرص قيادتنا الرشيدة على إنجاحه وتوفير كافة سبل الراحة والأمان وحسن الاستقبال لهؤلاء الضيوف من أنحاء العالم.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بفكرة إنشاء هذه المنصات في مراكز التسوق بمناطق الدولة وتنظيم أنشطة وفعاليات تحفيزية للشباب للإقبال على العمل التطوعي الوطني والإنساني بهدف ترسيخ قيم التعاون والمودة بين مختلف فئات المجتمع.