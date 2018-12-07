محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والكتبي

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد محمد سيف المقعودي الفلاسي بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة السيد راشد سرداح عبيد الكتبي.

وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة الرمال للأفراح على طريق دبي العين عدد من الشيوخ وأعيان البلاد ووجهاء وأبناء القبائل.

وقد بارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أفراح الفلاسي والكتبي، وهنأ العروسين بزفافهما، متمنياً سموه لهما حياة زوجية سعيدة ومفعمة بالسعادة والاستقرار.