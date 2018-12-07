"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة السبت

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً السبت، غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً صباحاً على بعض المناطق وتميل درجات الحرارة للانخفاض ويكون رطبا ليلاً والصباح الباكر، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط على البحر، حركة الرياح شمالية غربية /20 – 30 كم/ساعة، تصل إلى 42 كم/س على البحر.

والخليج العربي متوسط - مضطرب الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والمد الثاني عند الساعة 02:58، والجزر الأول عند الساعة 20:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.

وفي بحر عمان الموج متوسط ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:30 الثاني عند الساعة 13:23، والجزر الأول عند الساعة 16:13 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.