الإمارات تشارك في قمة دولية عن الهجرة في المغرب

الشارقة 24 – وام:

يترأس معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وفد الدولة المشارك في اجتماع القمة الـ 11 للمنتدى العالمي للهجرة، التي تسبق المؤتمر الحكومي المخصص لاعتماد الميثاق الدولي للهجرة الآمنة النظامية، المقرر عقده يومي 10 و11 من شهر ديسمبر الجاري في مدينة مراكش بالمغرب.

ويعقد المؤتمر برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت في العام 2016 إعلان نيويورك من اجل اللاجئين والمهاجرين، وإطلاق مشاورات حكومية بهدف اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة النظامية.

من جهة أخرى التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي في مقر انعقاد الاجتماعات بمدينة مراكش مع الدكتور عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، حيث استعرضا آفاق تطوير العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأجندة الاجتماعات.

وأكد الهاملي أن احترام حقوق وصون كرامة مختلف الثقافات المتواجدة على أرض الإمارات يعتبر نهجاً وسياسة راسخة في الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه الذي كرس اهتمامه لبناء الإنسان كونه ركيزة أساسية لنهضة وتطور الدولة.