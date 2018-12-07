"الشعبة البرلمانية" تشارك في اجتماعات البرلمان العربي بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:





تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة الإجرائية والجلسة الثانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي ستعقد في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسة خاصة لإجراء الانتخابات على منصب رئيس ونواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وذلك لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان.

وتجرى انتخابات البرلمان العربي عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان العربي الحاضرين جلسة الانتخاب المتوقع عقدها غدا برئاسة أكبر أعضاء البرلمان العربي سناً وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.

وسيستأنف البرلمان العربي اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، كما سيعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه الإثنين 10 ديسمبر لإقرار جداول أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي والتي ستعقد الثلاثاء المقبل بمقر جامعة الدول العربية.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.