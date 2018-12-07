محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد بن أحمد الحبتور

الشارقة 24 – وام:





قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، واجب العزاء في وفاة المرحوم محمد بن أحمد الحبتور.

فقد قام سموه ظهر اليوم الجمعة، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بزيارة مجلس العزاء بمنطقة جميرا في دبي حيث قدم سموهما صادق عزائهما ومواساتهما إلى السيد خلف بن أحمد الحبتور وعموم آل حبتور في مصابهم الجلل، راجيين الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.