الإمارات تؤكد أن رخاء مواطنيها وسعادتهم من أهم أولوياتها

الشارقة 24 – وام:

أكدت دولة الإمارات أنها تضع رخاء المواطنين ورفاهيتهم وسعادتهم في مقدمة وأهم أولوياتها، عبر استخدام الابتكارات والتقنيات الحديثة، لتوفير خدمات الحكومة الذكية والصحة والتعليم.

جاء ذلك في كلمة سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي، لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، أمام الدورة الـ 11 لمنتدى بالي للديمقراطية، الذي تستضيفه جزيرة بالي الإندونيسية تحت شعار "الديمقراطية من أجل الرخاء"، لمناقشة دور الديمقراطية في تحقيق الرخاء والرفاه الاجتماعي، ودور التقنية والابتكار في مستقبل الرخاء، وذلك بمشاركة وفود من 91 دولة و9 منظمات دولية.

وتطرق الجرمن في كلمته إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الإمارات، للاستفادة من التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة التسامح، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي في هذا المجال، ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، حيث تستضيف مركز "صواب" الذي يطور أدوات وسائل التواصل الاجتماعي للتصدي للدعاية التي تنشرها الجماعات الإرهابية.