الإمارات تتعهد بمواصلة واجبها الإنساني لدعم أفغانستان وحكومتها

الشارقة 24 – وام:

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها بمواصلة واجبها الإنساني تجاه الشعب الأفغاني، بما في ذلك دعم جهود الحكومة الأفغانية في إرساء المصالحة والإصلاحات الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية واسعة النطاق.

جاء ذلك في البيان الذي أدلت به أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة الخميس في مقرها بالأمم المتحدة بنيويورك، حول "الحالة في أفغانستان"، مؤكدة خلاله الدعم الكامل لدولة الإمارات للمصالحة السياسية التي تقودها الحكومة الأفغانية، حيث شددت في هذا الصدد على ضرورة المشاركة الإيجابية لجميع أطياف المجتمع الأفغاني لضمان إنجاح هذه العملية.

كما عبرت عن قلق دولة الإمارات إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل تواجد تنظيمي القاعدة وداعش، والأنشطة المستمرة للجماعات المسلحة والاجرامية الأخرى، مستذكرة في هذا الصدد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له وفد دبلوماسي إماراتي في مدينة قندهار، أثناء مشاركته في تدشين مشروعات خيرية إماراتية للشعب الأفغاني، وأسفر عن استشهاد 6 دبلوماسيين إماراتيين، مؤكدة أن هذا الأمر زاد من إصرار والتزام الدولة بمكافحة الإرهاب أينما كان موطنه.

وأكدت حرص دولة الإمارات على الالتزام بمساعدة الشعب الأفغاني في تحقيق رؤيته نحو السلام والاستقرار في مختلف المجالات، ونوهت إلى المبادرات الإنسانية والتنموية التي تبنتها دولة الإمارات لتحقيق التنمية والإستقرار في أفغانستان، مشيرة إلى تجاوز حجم المساعدات الإماراتية إلى أفغانستان خلال الفترة ما بين 2012 - 2017 قيمة 433 مليون دولار.