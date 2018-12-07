ماجد بن سعود المعلا يحضر الاحتفال بذكرى تأسيس مبادرة "تبون تقرون؟"

الشارقة 24 – وام:

حضر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس الدائرة المالية بأم القيوين، فعالية القراءة التي أقيمت في غرفة مبادرة "تبون تقرون؟"، المقامة في مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المبادرة، التي انطلقت تحت رعاية الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مؤسس ورئيس المبادرة.

حضر الفعالية كل من الشيخة بدور بنت عبد الله المعلا مديرة العلاقات الحكومية في مستشفى الشيخ خليفة العام، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، ووليام دوفي المدير التنفيذي بالمستشفى، والدكتور محمود طالب آل علي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية.

وفي ختام الفعالية تسلم الشيخ ماجد بن سعود المعلا، درعاً تذكارية من الدكتور محمود طالب آل علي، تقديراً لمشاركته المجتمعية ودعمه للمبادرة .