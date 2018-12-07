ابن بيه: أبوظبي عاصمة التسامح والتعايش والسلام المستدام

الشارقة 24 – وام:

تواصلت فعاليات "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، في ملتقاه السنوي الخامس، الذي يعقد تحت عنوان "حلف الفضول فرصة للسلام العالمي" لليوم الثاني.

وتبحث الفعاليات عن مخرجات لتشكيل حلف فضول عالمي جديد، يتميز بفاعلية وقدرة على ممارسة دوره؛ باستعادة قيم الرحمة والانتصار للإنسان.

يحضر الفعاليات، نحو 800 شخصية من ممثلي الأديان الكبرى حول العالم، وطيف واسع من المفكرين والعلماء والباحثين والإعلاميين والمهتمين بتعزيز ثقافة السلم، وترسيخ قيم التسامح والتعايش الإنساني.

ورحب معالي الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، بالحضور في أبوظبي فضاء الإنسانية، وعاصمة التسامح والتعايش والسلام المستدام، أرض المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وفي عام زايد الخير.