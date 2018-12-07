الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الإمارات في "الشفافية الضريبية"

الشارقة 24 – وام:

أشاد بيير موسكوفيتشي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال الشفافية الضريبية والضرائب العادلة، مؤكداً على مكانة الإمارات التي تعد شريكاً اقتصادياً للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغبة في توطيد العلاقات المشتركة بين الطرفين من خلال تعزيز الثقة والالتزام بالمعايير اللازمة، وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الشفافية والإفصاح الضريبي.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في بروكسل، مع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بهدف التأكيد على التزام الإمارات بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الشفافية والضريبة.

وخلال الاجتماع، أشاد معالي عبيد الطاير، بمواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي؛ تأكيداً على التزام الدولة بمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالشفافية الضريبية والضرائب العادلة، والتزامها كذلك بتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة المقبلة.