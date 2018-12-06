فاطمة بنت مبارك تزور منطقة "الحصن"

الشارقة 24 – وام:

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن الارتباط بالماضي وتراث الأجداد وفهم التحولات التاريخية ركائز هامة لتطور ونمو المجتمعات الحديثة، إذ يتم من خلالها العمل على بناء الإنسان والرقي بوعيه من أجل تحسين مستوى الحياة بشكل عام.

جاء ذلك خلال زيارة سموها، الخميس، لمنطقة الحصن التي افتتحها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسمياً مساء الأربعاء بعد إنجاز دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لمشروع الترميم والتجديد للموقع، حيث تتألف منطقة الحصن من 4 مكوّنات مترابطة، هي: قصر الحصن، والمجمع الثقافي، والمجلس الاستشاري الوطني، وبيت الحرفيين، ويُعد الافتتاح الرسمي لهذه الوجهة الثقافية احتفاء بتاريخ إمارة أبوظبي العريق وثقافتها الغنية.

وأضافت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: "من دواعي الفخر والاعتزاز أن نشهد ترميم الصرح التاريخي الأبرز في أبوظبي، والذي شهد التحولات التي عاشها شعب الإمارات، حيث نجد في موقع الحصن ما يذكرنا بتضحيات الأجداد وتاريخهم العريق في صنع المعجزات وتحدي الظروف القاسية من أجل أن ننعم اليوم بحياة عصرية".

وتابعت سموها: "أبارك للجميع افتتاح الحصن وأدعو المواطنين والمقيمين إلى زيارة معالمه التاريخية والثقافية والتراثية، والتعرف على تفاصيل تاريخنا وتراثنا القديم والمعاصر".