"الوطني" يوجه 3 أسئلة إلى ممثلي الحكومة الثلاثاء المقبل

الشارقة 24 – وام:

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، يوم الثلاثاء المقبل، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس .

ويناقش المجلس، خلال الجلسة، مشروعي قانونين اتحاديين، بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017م، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019م، ويوجه ثلاثة أسئلة خاصة بالقطاعات الثقافية والمالية وتنمية المجتمع .

وتوجه سعادة عزة سليمان بن سليمان سؤالاً، إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة حول "المنتج الثقافي المتميز"، فيما يوجه سعادة عبد العزيز عبد الله الزعابي سؤالاً، إلى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول "صندوق محمد بن راشد للابتكار"، كما يوجه سعادة سعيد صالح الرميثي سؤالاً، إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية، حول "ارتفاع رسوم الخدمات الاتحادية".

وقبل الشروع في مناقشة مشروعي القانونين، يطلع المجلس على ملخص تقريرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأنهما.