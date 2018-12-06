عبد الله بن زايد يشهد احتفالية الخارجية باليوم الوطني

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، الاحتفال الذي أقامته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بمناسبة اليوم الوطني الـ47، للدولة، والذي عقد تحت شعار "زايد والعالم".

حضر الحفل، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، وعدد كبير من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى الدولة، وقيادات وزارة الخارجية والتعاون الدولي وموظفي ومنتسبي الوزارة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن الاحتفال باليوم الوطني الـ47 للدولة، هو دعوة لمواصلة مسيرة العمل والإنجاز، لخدمة الوطن والمواطن، وتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعول على أبنائها وشبابها، من أجل المضي قدماً في طريقها نحو تحقيق الريادة العالمية في المجالات كافة.

ورفع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى حكومة وشعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة.

وتحدثت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، خلال الحفل، عن دور الشيخ زايد في تمكين المرأة، وسلّطت الضوء على فكره وقيمه ودعمه الدائم للمرأة، وجهوده الرامية إلى تمكين المرأة في كافة المجالات.

وتخلل الحفل، جلسة حوارية رفيعة المستوى، مع سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان أدارها معالي زكي نسيبة وزير الدولة، وسلطت الضوء على إرث الشيخ زايد وقيمه وسياساته، التي شكلت المرتكزات التي قامت عليها السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وأسهمت في تحديد مساراتها المستقبلية.

وتحدث سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، خلال الجلسة الحوارية، عن فكر الشيخ زايد ومواقفه، خلال عدد من المراحل المفصلية التي مرت بها الدولة منذ تأسيسها.

وتضمنت الاحتفالية، عروض القرية التراثية، التي اشتملت على المأكولات الشعبية والمشغولات اليدوية التراثية، بالإضافة إلى لوحات فنية شعبية مستمدة من التراث الشعبي الإماراتي ومعرض للصور.

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بجولة في أروقة المعرض، الذي تضمن صوراً للقائد المؤسس الشيخ زايد، كما تفقد أجنحته التي تضمنت عدداً من الأعمال الفنية والابتكارات.

وكرم سموه، مجموعة من الدبلوماسيين المتقاعدين الذين كان لهم باع وتاريخ طويل، في العمل الدبلوماسي، وأسهموا بقوة في خدمة الدبلوماسية الإماراتية، وتحقيق أهدافها في تعزيز مكانة الدولة.

وشملت قائمة المكرمين أصحاب السعادة: عبد الرحمن محمد الجروان، وعبد الله راشد النعيمي، وسيف سعيد بن ساعـــــــد، وطارق أحمد إبراهيم الهيدان، وأحمد عبد الله المصلي، ومحمد أحمد المحمود البلوشي، وعبد الرحيم أحمد المحمود، وعبد الله محمد الشرفاء، وأحمد سالم خليفة المقرب، وهلال سعيد هلال الزعابي، ومحمد عتيق بندوق القمــــزي، وناصر عبد الله حمدان الزعابــي، وأحمد محمود غيث الحوسني، ومحمد جاسم صالح سمحان النعيمي، ومحمد بن ضاحي سعيد المهيــري، ويوسف عبد الخالق محمد الأنصــاري، وإسماعيل عبيد يوسف آل علـــــي، وعبد الهادي عبدالواحد الخاجه، وعلي سيف سلطان العوانــــــي، وناصر سلمان ناصر العبودي، وعبد الله حمد البدر المهيري، وسلطان محمد علي القرطاسي، ويوسف راشد يوسف الشرهان، وعلي محمد علي الزرعوني، وعيسى حمد بو شهاب، وعبد العزيز بن ناصر الشامسي، وجاسم محمد الخلوفي، ومحمد إبراهيم الجويعد، وعلي محمد علي إبراهيم الجويعــد، وبلال ربيع بلال البدور، وعبيد خليفة أحمد الزعابي، ومحمد مانع عبد الله المهيـــــري، وعبد الرضا عسكر حسين العبيدلـي، وسعيد عبيد سالم الزعابــــــي، ويوسف محمد علي الصيقــــــل، ود. يوسف أحمد أحمد الحسن، والدكتور يوسف محمد حسين المدفعـي، وعلي محمد راشد قاسمـــــــي، وسعيد حمد علي الجنيبـــــــي، ومحمد جاسم ناصر النويــــــس، وعلي محمد راشد عبد الله قاسمـــي، وإبراهيم حسن سيف آل علي، ومحمد راشد سالم العبسي، والدكتور عبد الله جمعة الحاج آل علي، وعبد الخالق علي سعيد بن ذاعر اليافعي، وحصة عمران تريم الشامسي، وعبد الله سليمان محمد الحمادي، وجاسم محمد جاسم الحوسني، وحمد حارب الحبسي، وخميس محمد جمعة العكلة النقبي، ومحمود محمد محمود المحمود، وعبد الله محمد عبد الله التكاوي، وغازي عبد الله سالم عاشور، ود. سعيد حسن بن حجر، وعبد الله محمد سعيد السويدي.

كما شمل التكريم، محمد راشد علي البوت الشحــي، وغانم محمد سيف محمد المزروعي، وجمعة راشد جاسم آل علي، وسلطان سليمان محمد الحمــــادي، ومحمد عبد الله عامر الفلاســـــي، ومحمد جعفر محمد الزعابــــــي، وعلي حسين فهد العميـــــــرة، ومحمد سالم عبيد حسن السويــــدي، ود. عبد الرحمن محمــد العوضـــي، وعبد الله جاسم عبد الله كشوانـــي، وحمد محمد سعيد الحديد، وخلفان بتال علي المنصوري، وعلي حسين ناصر العبودي آل عبودي، وإبراهيم جاسم الشاعر الزعابي، وعبد الحكيم علي حمد عبيد الزعابي، وجاسم محمد يوسف آل علي، وحسن عيسى محمود الحوسني، وعلي محمد راشد ربيعة النعيمـي، وعلي عبد الله دهمش الطنيجــــي، ومحمد تقي أحمد محمد الصايـــغ، وخميس إبراهيم خميس الحوسنـــي، وعابد أحمد عابد شاهين المنصـوري، وأحمد عبد الله إسماعيل الياسي، وجاسم محمد حسن الصابــــري، وداوود سليمان محمد الحمادي، وعبد الله علي عبد الله المنصوري، ويوسف ناصر عبد الله الطنيجي، وإبراهيم عبد الرحمن يعقوب الزعابـي، وخالد عبد الله راشد الفلاسي، وعبد العزيز يوسف المحمـــــود، وعبد الرحمن حسن حميد الزعابي، وحارب محمد راشد المنصوري.