عمار النعيمي يشهد انطلاق مهرجان الشارقة للجواد العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، يوم الخميس، انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة للجواد العربي "الإنتاج المحلي"، بنسخته الخامسة عشرة.

ويقام المهرجان على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 179 جواداً، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، ومربط دبي للخيول العربية، ومربط البداير للخيول العربية، ومستشفى الشارقة للخيول، وقناة الشارقة الرياضية، ومربط رباب للخيول العربية، وفندق سينترو الشارقة.

كما شهد الافتتاح أيضاً، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير عام نادي الشارقة للفروسية.