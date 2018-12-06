الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة الجمعة

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الجمعة، غائماً جزئياً يصبح غائماً على الجزر والسواحل، ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وحركة الرياح، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نهاراً، من 12 إلى 23 كم/س، تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ليلاً، وتصل إلى 36 كم/س على البحر.

والخليج العربي، خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:39، والمد الثاني عند الساعة 02:16، والجزر الأول عند الساعة 19:42، والجزر الثاني عند الساعة 06:49.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:56، الثاني عند الساعة 40:22، والجزر الأول عند الساعة 15:41، والجزر الثاني عند الساعة 04:28.