"التربية" تطلق برنامج تعاون مع الدنمارك لتعزيز العادات الغذائية

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة التربية والتعليم، برنامج "فود موفرز"، بالتعاون المشترك مع مملكة الدنمارك، من خلال الشركة الدنماركية الرائدة في صناعة الأغذية "آرلا"، بهدف تعزيز العادات الصحية والغذائية لطلبة المدرسة الإماراتية، وذلك في مقر وزارة التربية والتعليم في دبي .

وسيتم تطبيق المرحلة الأولى من البرنامج، على طلبة الصف السادس في 150 مدرسة حكومية وخاصة في كافة إمارات الدولة، وتخضع المدارس المشاركة لمسابقات توثق من خلالها مراحل تطبيق البرنامج، للتعرف على مدى التزامها في معايير البرنامج، وذلك تحت إشراف مختصين من الوزارة والشركة، وسيتم اختيار أفضل 3 مدارس، للمشاركة في مسابقة عالمية متخصصة.

وتم إطلاق البرنامج، في مقر وزارة التربية والتعليم بدبي، يوم الأربعاء، بحضور معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وسعادة فرانز مايكل ميلبن سفير الدنمارك لدى الدولة، وجينز مارتن ألزبيرغ القنصل العام لمملكة الدنمارك لدى الدولة، وسعادة مروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، وسعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، وآن كاميليا مدير شركة آرلا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنيت هولم مدير عام شركة "آرلا" بالدولة.

وأوضحت معالي جميلة بنت سالم المهيري، أن وزارة التربية والتعليم، تعمل على توسيع نطاق شراكتها مع كافة المؤسسات والشركات العالمية، لتدعيم مسيرة طلبتنا ضمن المدرسة الإماراتية من كافة الجوانب ذات الصلة، سواء أكانت العلمية أو الصحية.

ولفتت معاليها، إلى الأهمية القصوى التي توليها الوزارة للجوانب الصحية للطلبة، وهي في سبيل ذلك تعمل وبشكل متواصل، على تكريس نهج حياة صحي لديهم، وفقاً لمعايير عالمية .