الإمارات تشارك في اجتماع "حظر الأسلحة البيولوجية"

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات، في الاجتماع السنوي للدول الأطراف، في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، بوفد برئاسة سعادة العميد محمد سهيل النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.

وألقى سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، كلمة الدولة أمام المشاركين في الاجتماع، تقدم في مستهلها بالشكر إلى رئيس الاجتماع، وكذلك إلى وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية، التي عملت بجد خلال الفترة الماضية، رغم الظروف المادية الدقيقة التي تمر بها الاتفاقية، من أجل تطبيقها وتحقيق عالميتها ومتابعة تبادل تدابير بناء الثقة التي تحرص دولة الإمارات على تعزيزها، حيث "قدمنا مؤخراً تقرير الدولة في هذا المجال تثبيتاً لمبادئ الشفافية فيما يتعلق بتبادل المعلومات".

ودعا سعادة عبيد سالم الزعابي، إلى تعزيز هذه التدابير، لأنها تعبر عن مدى التزام دول الأطراف بالاتفاقية ومعاييرها، مؤكداً أن تحقيق العالمية يحتاج أيضاً إلى مزيد من الجهد خاصة على المستوى الإقليمي، حيث توفر الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها في إطار الاتفاقية فرصاً للتعريف بها وبمبادئها .

وثمن تنظيم ورشة العمل الإقليمية حول العلم والتكنولوجيا لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان، بيومي 11 و12 يوليو 2018، والتي شاركت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بفعالية.