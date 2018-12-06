حاكم عجمان يستقبل وفداً من قيادات الجالية السودانية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكتبه في الديوان، اليوم الخميس، وفداً من قادة الجالية السودانية في الإمارة، الذين رفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 .

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء أن العلاقات المتميزة بين البلدين تعكس مدى حرص الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد على تعزيز الروابط والعلاقات مع السودان الشقيق.

وأشاد سموه بالعلاقات المتميزة التي ظلت تربط دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة، مشيراً إلى ان تلك العلاقات بدأت قبل قيام الاتحاد وتم تكريسها وتوطيدها وازدادت متانة بعد زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان "طيب الله ثراه" للسودان والتي تعتبر أول زيارة له خارج الدولة بعد قيام الاتحاد.

وأعرب سموه عن تقديره للجالية السودانية في عجمان والتي تتفاعل مع قضايا الوطن، مشيداً بتماسكهم وجهودهم المقدرة في العملية التنموية التي تشهدها إمارة عجمان ودورهم البارز في التواصل مع أشقائهم من أبناء الإمارة من خلال الأنشطة والبرامج والفعاليات الاجتماعية والثقافية العديدة التي ينظمها النادي السوداني في مختلف المناسبات.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد أثناء اللقاء مع سموه عن خالص تهانيهم لدولة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة سائلين العلي القدير أن يعيدها على القيادة الرشيدة بمزيد من التقدم والازدهار والرقي مشيدين في نفس الوقت بالدعم الكبير الذي ظل يقدمه صاحب السمو حاكم عجمان وشيوخ الإمارة وقيادات العمل الحكومي فيها للجالية السودانية بعجمان.

حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار بالديوان، وسعادة عمر حسن اوشيك نائب القنصل العام لجمهورية السودان في دبي، وسعادة المهندس نزار إبراهيم رئيس الجالية، وسعادة عباس النيل رئيس الجالية السودانية في عجمان، والسيد عوض رحمة رئيس النادي السوداني في عجمان، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.