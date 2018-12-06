حمدان بن محمد يدشن أكبر مكتبة سمعية عربية في العالم

الشارقة 24 – وام:

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، "مكتبة دبي السمعية" أكبر مكتبة سمعية باللغة العربية في العالم، وهي تستهدف سبعة ملايين عربي يواجهون تحدياً بصرياً بمبادرة من هيئة الطرق المواصلات في دبي بالتعاون مع الموقع الإلكتروني العالمي "Bookshare.org" وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع.

حضر تدشين المكتبة سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وسعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقام سمو ولي عهد دبي بتحميل أول كتاب في مكتبة دبي السمعية وهو ديوان "زايد" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي يشتمل على 87 قصيدة إلى زايد ومن أجل زايد وفي حب زايد إذ يمثل عدد القصائد عمر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وتأتي مبادرة مكتبة دبي السمعية انسجاماً مع مبادرة "يوم لدبي" الهادفة إلى ترسيخ روح التطوع من خلال تخصيص أفراد المجتمع يوماً واحداً من العام على الأقل لمختلف أشكال الأنشطة التطوعية كما تأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لدعم فئة ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافة القراءة لديهم وتمكينهم من الحصول على المعارف المختلفة مع استهداف الهيئة توفير 300 ألف كتاب باللغة العربية بمشاركة أكثر من 10 آلاف متطوع سيحولون الكتب العربية إلى كتب رقمية من خلال أجهزة المسح الضوئي"OCR" التي ستتوفر لهم والتدقيق اللغوي على الكتب التي تحولت إلى ملفات رقمية قبل تحميلها على الموقع الإلكتروني.